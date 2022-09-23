Новые правила в страховой сфере рассчитаны на повышение уровня удовлетворенности страхователей - ЦБА

БАКУ /Trend/ - Новые правила, принятые Центральным банком Азербайджана в сфере страхования, рассчитаны на повышение уровня удовлетворенности страхователей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам директор департамента по контролю за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Гурбанов.

По его словам, обновление страхового законодательства в Азербайджане приведет к оказанию гражданам более качественных страховых услуг.

"Два из рассматриваемых нововведений - это введение новых правил, новых инструментов регулирования "Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Одним из них является правило прямого регулирования ущерба, которое вступит в силу с первого ноября. Данный порядок будет содержать обращение гражданина во время страхового случая в компанию, в которой он получил полис на получение страхового возмещения. Согласно анализу, это правило послужит повышению уровня удовлетворенности страхователей", - сказал он.

Гурбанов добавил, что другим правилом является порядок определения страховых взносов по данному виду.

"Целью является призвать к максимально безопасному управлению транспортным средством, с учетом вероятности причинения вреда третьему лицу. Вводимое изменение будет зависеть от нескольких факторов риска. Это также означает более точный подход, основанный на рисках. Данное правило начнет действовать с первого октября", - отметил Гурбанов.