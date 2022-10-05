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Обсуждено расширение торговых отношений между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

Экономика Материалы 5 октября 2022 17:33 (UTC +04:00)
Обсуждено расширение торговых отношений между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития России Максим Решетников обсудили торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.

Об этом говорится в публикации азербайджанского министра в Twitter, передает в среду Trend.

"Мы обсудили расширение торговых отношений между нашими странами, создание кластеров в рамках экономического сотрудничества, проведение азербайджано-российского межрегионального форума, а также продвижение партнерства по экономическим зонам", - говорится в публикации.

Обсуждено расширение торговых отношений между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Обсуждено расширение торговых отношений между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Обсуждено расширение торговых отношений между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Обсуждено расширение торговых отношений между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Обсуждено расширение торговых отношений между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Обсуждено расширение торговых отношений между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
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