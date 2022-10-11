Азербайджан является привлекательным направлением для туристов из Европы - агентство ООН

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является привлекательным направлением для туристов, особенно с ключевых европейских рынков.

Об этом сказали Trend во Всемирной туристской организации (ЮНВТО), специализированном агентстве ООН.

"Поддерживая свой туристический сектор на протяжении всей пандемии, Азербайджан, со своими богатыми природными ландшафтами, богатой гастрономией, имеет все возможности для того, чтобы продолжать принимать гостей. Страна хорошо инвестировала в туристическую инфраструктуру", - сказали в организации.

По данным ЮНВТО, неопределенные экономические условия в мире удерживают перспективы возвращения к уровням до пандемии коронавируса в ближайшей перспективе. Около 61 процента экспертов в настоящее время видят возрождение турсектора до уровня 2019 года в 2024 году или позже, в то время как число тех, кто указывает на возвращение к допандемическим показателям в 2023 году, уменьшилось по сравнению с майским опросом (48 процентов) - до 27 процентов. Эксперты считают, что экономическая конъюнктура продолжает оставаться основным фактором, влияющим на восстановление международного туризма. Растущая инфляция приводит к росту транспортных расходов и расходов на проживание, оказывая при этом давление на покупательную способность потребителей и их сбережения.

Как один из наиболее активных членов ЮНВТО, Азербайджан продемонстрировал твердую приверженность устойчивому восстановлению туризма, отметил источник.

Туризм в настоящее время является важной частью экономики Азербайджана, в том числе в плане обеспечения рабочих мест и возможностей для людей по всей стране, в частности все чаще в сельских местностях.

"Азербайджан был членом Исполнительного совета организации в 2017-2021 годах и принимал 110-ю сессию Исполнительного совета 16-18 июня 2019 года, а также 57-е заседание Европейской комиссии ЮНВТО в 2014 году. Кроме того, Азербайджан участвовал в инициативе "Лучшие туристические деревни ЮНВТО" и был одним из партнеров первого Глобального саммита по молодежному туризму, организованного ЮНВТО с 27 июня по 3 июля 2022 года", - сказали в организации.

Также был отмечен новый закон "О туризме" от 18 февраля 2022 года, который призван обеспечить устойчивое развитие туризма в стране.

ЮНВТО надеется на продолжение плодотворного сотрудничества с Азербайджаном и его дальнейшее расширение, сказали в организации.

Twitter: @mariiiakhm