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В Азербайджане назван объем выданных по линии госфонда льготных кредитов

Экономика Материалы 17 октября 2022 10:35 (UTC +04:00)
В Азербайджане назван объем выданных по линии госфонда льготных кредитов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана до сегодняшнего дня выдал 2,8 миллиарда манатов льготных кредитов.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе фонда, этими средствами обеспечены 42 тысячи предпринимателей.

Было отмечено, что выданные кредиты способствовали развитию ненефтяного сектора в стране.

"За счет этих средств предприниматели создали инновационные технологии производственных и перерабатывающих процессов на предприятиях, нарастили экспортоориентированные проекты и создали новые рабочие места", - сказали в фонде.

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