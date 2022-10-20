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ЦБ Азербайджана подписал меморандум с Комиссией по банковскому и страховому регулированию Китая

Экономика Материалы 20 октября 2022 17:07 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана подписал меморандум с Комиссией по банковскому и страховому регулированию Китая

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана и Комиссия по банковскому и страховому регулированию Китая подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на ЦБА, цель подписания меморандума - создание правовой основы для сотрудничества между двумя учреждениями, укрепление отношений и расширение обмена информацией и опытом в финансовой сфере.

Кроме того, предусматриваются обмен опытом и информацией, организация тренингов и семинаров, оказание консультационных услуг между ЦБА и Комиссией в банковско-страховой сфере.

"Документ послужит обеспечению взаимного сотрудничества между надзорными органами, оказанию технической поддержки, обмену опытом по глобальным подходам к регулированию, а также расширению сотрудничества на международном уровне", - говорится в сообщении ЦБА.

Также сотрудничество будет способствовать развитию банковской и страховой систем обеих стран.

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