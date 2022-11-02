Цены на газ в Болгарии снизились почти вдвое благодаря поставкам из Азербайджана - EWRC

БАКУ /Trend/ - Цены на газ в Болгарии в ноябре снизились на 47 процентов, так как страна начала импортировать газ из Азербайджана по интерконнектору с Грецией (IGB), сообщает Trend в среду со ссылкой на Комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC)

По данным регулятора, оптовая цена на природный газ в Болгарии на октябрь была установлена ​​на уровне 233,36 лева (117,98 евро) за мегаватт-час.

EWRC утвердила цену на природный газ на ноябрь в размере 123,01 лева (62,19 евро) за мегаватт-час. По этой цене «Булгаргаз» будет продавать природный газ конечным поставщикам и лицам, которым выдана лицензия на производство и передачу тепловой энергии.

IGB, который был запущен 1 октября, позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении «Шах Дениз-2». IGB подключен к TAP, по которому газ с месторождения «Шах Дениз» поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

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