Реконструируется система питьевого водоснабжения города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Успешно продолжается проект по реконструкции систем питьевого водоснабжения города Шуша, освобожденного два года назад от оккупации азербайджанской армией под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Как сообщили Trend в среду в ОАО "Азерсу", в соответствии с поручением главы государства завершаются работы по проекту создания альтернативного источника водоснабжения для устойчивого обеспечения города качественной питьевой водой. В соответствии с заказом ОАО "Азерсу" вблизи села Дашалты, на реке Зарыслы построена плотина емкостью 25 тысяч кубометров. Параллельно со строительством плотины на территории со сложным рельефом были проведены работы по строительству современной насосной станции высокого давления и трубопровода протяженностью 2,6 километра для транспортировки воды в город. Работы по проекту завершаются.

Было отмечено, что это позволит обеспечить устойчивое водоснабжение города Шуша. Также в соответствии с проектом на источнике Кичик Кирс проведены работы по реконструкции, установлено новое водонакопительное устройство, непригодная для эксплуатации часть магистрального водопровода Кичик Кирс-Шуша протяженностью 5,3 километра заменена стальными трубами, на магистральном трубопроводе созданы напорная и водораспределительная камеры. В соответствии с проектом также начато строительство двух центральных водохранилищ в высоких с точки зрения рельефа точках города Шуша. В ходе проектирования для обеспечения устойчивого водоснабжения населения город разделен на восемь зон, шесть из которых будут обеспечиваться водой в режиме самотека, а две - насосами-гидрофорами.

На следующем этапе реконструкции систем водоснабжения города Шуша предусматриваются полная реконструкция внутригородских сетей, строительство установок по очистке воды. В настоящее время специалисты ОАО "Азерсу" и компаний- консультантов продолжают исследования в этом направлении.

Отметим, что после освобождения от армянской оккупации города Шуша за короткое время были восстановлены поврежденные участки магистральных водопроводов Кичик Кирс-Шуша и Зарыслы-Шуша, 25 ноября 2020 года была обеспечена подача воды в город из источника Кичик Кирс, а 20 декабря - из источника Зарыслы, проведены работы по регулированию внутригородской сети. В настоящее время со стороны ОАО "Азерсу" организовано бесперебойное обслуживание в сфере водообеспечения в городе Шуша, Кяльбаджарском, Лачинском, Зангиланском районах и поселке Гадрут.

(Перевод: Нубар Кулузаде)