Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования местного производства

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит ООО "Azər Corab".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки местного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "Azər Corab" льготный кредит в размере 500 тысяч манатов на создание носочной фабрики. В результате реализации проекта предусмотрено создание 40 новых рабочих мест", - говорится в публикации.