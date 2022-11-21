ЕС должен обозначить механизмы поддержки Южного газового коридора - замминистра

БАКУ /Trend/ - Евросоюзу необходимо обозначить механизмы поддержки Южного газового коридора (ЮГК).

Как передает Trend, об этом в интервью журналу LGP News сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

"Необходимо прояснить некоторые важные вопросы, например, как ЕС может поддержать ЮГК, обозначив его приоритетность и создав дополнительные регуляторные положения для ускорения процесса [расширения]", - сказал он.

По словам замминистра, речь идет также о том, какие финансовые стимулы могут быть созданы и какие практические возможности существуют для рационализации спроса и предложения.

"Дальнейшее расширение также будет зависеть от надежной сети соединительных трубопроводов, хорошим примером которого в настоящее время является газовый Интерконнектор Греция-Болгария (IGB)", - отметил Солтанов.

Напомним, что 18 июля был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между ЕС, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стороны договорились поддерживать торговлю природным газом, в том числе за счет его экспорта в Европейский союз по "Южному газовому коридору" в объеме не менее 20 миллиардов кубометров ежегодно к 2027 году в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом.

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