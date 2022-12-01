В Азербайджане назван объем урожая риса

БАКУ /Trend/ - На сегодня с полей собраны 11 558 тонн риса, что на 858 тонн больше показателя 2021 года.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, средняя урожайность риса составила 36,2 ц/га, что на 1,4 ц/га больше, чем средняя урожайность в 2021 году.

Согласно информации, общая площадь рисовых полей составляет 3 194,25 гектара. Больше всего риса посеяно в Лянкяранском (802 га), Агдашском (681 га) и Уджарском (678 га) районах.

Минсельхоз отмечает, что рисоводство является традиционной отраслью сельского хозяйства страны. В последние годы усилена государственная поддержка этой отрасли, осуществлен ряд необходимых мер по увеличению посевных площадей и производства продукции.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, за каждый гектар возделываемого риса фермерам предоставляется посевная субсидия в размере 360 манатов.