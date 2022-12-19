Пакистан рассчитывает на дополнительные поставки газа из Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Пакистан для удовлетворения внутреннего спроса в течение следующих двух месяцев рассчитывает на дополнительные поставки газа из Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил Государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик.

По его словам, объем дополнительных поставок газа из Азербайджана составит 20 000 тонн.

Он подчеркнул, что запасы газа в Пакистане с каждым годом сокращаются, что вызвало дополнительное давление с целью импорта максимальных объемов для удовлетворения спроса.

Малик также добавил, что Пакистан ведет переговоры с Россией о начале импорта сырой нефти из страны.