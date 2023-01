В Азербайджане еще ряду субъектов МСБ выданы стартап-сертификаты

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики выдало стартап-сертификаты еще ряду субъектов МСБ.

Таким образом, число субъектов МСБ в Азербайджане, получивших стартап-сертификаты, достигло 81, сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

Стартап-сертификаты выданы на проекты платформы по оцифровке кассовых чеков ООО "Recepta", онлайн-платформы для курьерской службы ООО "Too Far Logistics" и по производству и продаже фасадных моющих роботов ООО ""İntelligent Services And Solutions Company",

Напомним, что стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от уплаты налога на прибыль и налога на доходы от инновационной деятельности сроком на три года с даты его получения.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в агентство по вопросу выдачи стартап-сертификатов. С формой заявки и другими необходимыми документами можно ознакомиться по ссылке https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi