Аналитики прогнозируют снижение средней цены лития на 8% в 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Средняя цена лития в 2023 году, вероятно, будет примерно на 8 процентов ниже прошлогоднего показателя, отмечают пять аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, передает Trend в среду со ссылкой на Интерфакс.

Падение с рекордных отметок ноября уже составляет порядка 20 процентов. Цена карбоната лития в Китае в середине января составляла 480,5 тысячи юаней за тонну ($71,5 тысячи), что является самым низким уровнем с августа.

"Я думаю, что в 2023 году мы увидим небольшое падение спотовых цен, - полагает основатель консалтинговой фирмы Global Lithium Джо Лоури. - Если бы мы говорили пять лет назад, самой большой проблемой литиевой промышленности была бы нехватка инвестиций. Сейчас самые значительные проблемы - это получение разрешений и реализация проектов".

Бум продаж электромобилей в мире привел к удвоению спроса на литий в последние два года. По подсчетам Bloomberg, стремительный рост цен из-за нехватки предложения привел к тому, что общая стоимость потребления лития взлетела примерно до 35 миллиардов долларов в прошлом году по сравнению с 3 миллиардами долларов в 2020 году.

Опрошенные агентством аналитики ожидают гораздо более сбалансированного рынка в этом году после очевидного дефицита в 2022 году. При этом крупнейший в Китае производитель электромобилей BYD Co. рассчитывает на избыток предложения металла.

В текущем году ожидается беспрецедентный рост поставок лития. Согласно различным прогнозам, он может составить от 22 до 42 процентов. Это головокружительные темпы для любой сложной добывающей отрасли. Поэтому есть много скептиков, которые предупреждают о возможности новых проблем на рынке, если добывающие компании от Чили до КНР и Австралии столкнутся с трудностями при запуске новых проектов с пугающе высокими объемами поставок.

"Я действительно не думаю, что есть основания верить в появление волшебным образом такого количества тонн в этом году, чтобы вернуть рынок к равновесию", - отмечает трейдер по литию в Trafigura Group Клэр Бланшеланд.

На ветеранов литиевой добычи - американскую Albemarle и чилийскую SQM - придется около трети ожидаемого в 2023 году увеличения производства, по данным BMO Capital Markets. Также есть некоторое количество новых компаний, которым нужно будет доказать, что они могут начать работу, отмечает Bloomberg. Кроме того, есть нетрадиционные источники, такие как лепидолит (литинистая слюда), разработка которого ведется в Китае. Аналитики JPMorgan Chase назвали его "одной из самых больших угроз" ценам.

"Нам нужно увидеть предложение как от существующих производителей, так и от готовящихся к запуску производителей, которым необходимо будет работать безупречно в условиях устойчивого спроса на литий", - полагает президент House Mountain Partners Крис Берри.

"Консенсус рынка и консенсус, с которым я согласен, заключается в том, что в 2023 году цены, вероятно, стабилизируются, возможно, с некоторым потенциалом снижения, но я ни в коем случае не предвижу какого-либо обвала цен", - сказал он.