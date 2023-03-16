В ООН назвали объем средств, потраченных на проекты в Азербайджане в 2022 году

АГДАМ/Trend/ - В прошлом году ООН было выделено 37 миллионов долларов на различные проекты в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане, Владанка Андреева, в ходе проходящих в Агдаме стратегических консультаций по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН.

По ее словам, охрана окружающей среды, вопросы гендерного равенства и цели устойчивого развития являются приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества ООН и Азербайджана.

"Рамочное соглашение, подписанное два года назад, продемонстрировало спектр нашего сотрудничество с 2021 по 2025 год", - сказала она.

Андреева подчеркнула, что устранение минной угрозы является одним из самых важных направлений кооперации.

Напомним, что в Агдаме проходят стратегические консультации по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН. В мероприятии приняли участие главы министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и здравоохранения, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства Азербайджана по разминированию, специальные представители Президента Азербайджана, сотрудники Администрации Президента, представленные в Межведомственном центре, действующем при Координационном штабе, а также руководящие лица действующих в Азербайджане офисов агентств ООН.