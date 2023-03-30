Азербайджан и крупная венгерская компания подписали инвестиционное соглашение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская инвестиционная компания и крупная венгерская компания подписали инвестиционное соглашение.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Он отметил, что торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Венгрией продолжают укрепляться.

"Инвестиционное соглашение, подписанное между АО «Азербайджанская инвестиционная компания» и венгерской компанией Hell Energy, является важным шагом в направлении эффективного сотрудничества деловых кругов наших стран", - написал министр.

Напомним, что в 2021 году общий товарооборот между Азербайджаном и Венгрией составил 35,16 миллиона долларов, в 2022 году же этот показатель увеличился на 34,81 процента и достиг 47,4 миллиона долларов.