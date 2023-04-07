Казахстанский министр рассказал о мерах по развитию ТМТМ

БАКУ /Trend/ - Успешно развивается сотрудничество на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ).

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал вице-премьер, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах 19-го заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.

По его словам, Казахстан строит железную дорогу Достык-Мойынты у своих восточных границ, что позволит увеличить количество следующих из Китая поездов с 12 до 60 в сутки.

Также министр подчеркнул другие меры по устранению "узких мест" на транспорте. В частности, он отметил работы по расширению портов Актау, Курык и строительство дороги вокруг города Алматы.

В заключение Жумангарин проинформировал журналистов о строительстве контейнерного хаба в порту Актау, который так же окажет положительное влияние на работу маршрута.

Напомним, что в Баку состоялось 19-е заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.