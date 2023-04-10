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Число резидентов Агдамского промышленного парка достигло 15 - министр

Экономика Материалы 10 апреля 2023 12:10 (UTC +04:00)
Число резидентов Агдамского промышленного парка достигло 15 - министр

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ -Число резидентов Агдамского промышленного парка достигло 15.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Новый резидент ООО "BAFCO İnvest" создаст завод по производству обуви с объемом инвестиций 10 миллионов манатов", - говорится в публикации.

Министр добавил, что в результате реализации проекта ожидается создание 120 постоянных рабочих мест.

Напомним, что в 2022 году в Агдамском промышленном парке 12 субъектам предпринимательства был предоставлен статус резидента, а 3 предпринимателям - статус нерезидента.

Число резидентов Агдамского промышленного парка достигло 15 - министр
Число резидентов Агдамского промышленного парка достигло 15 - министр
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