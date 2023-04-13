Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана в I кв. превысили прогноз

БАКУ /Trend/ - Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) в первом квартале 2023 года составили 1,561 миллиарда манатов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Азербайджана, доходы фонда выросли на семь процентов, или 100 миллионов манатов по сравнению с прогнозом.

Согласно данным ведомства, поступления по обязательному государственному соцстрахованию превысили прогноз на девять процентов, или 101 миллион манатов, достигнув 1,192 миллиарда манатов.

Расходы фонда в первом квартале составили 1,494 миллиарда манатов, что на 15 процентов, или 194 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Отмечается, что профицит бюджета фонда в первом квартале 2023 года составил 67 миллионов манатов.

Общие расходы ГФСЗ в 2023 году прогнозируются в размере 6 миллиардов 263,97 миллиона манатов. В 2022 году эти расходы прогнозировались в размере 5 миллиардов 606,27 миллиона манатов. Рост расходов фонда в основном прогнозируется в связи с финансированием трудовых пенсий (5 907 180 000,0), что составляет существенную финансовую основу для усиления социальной защиты населения.