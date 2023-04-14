Обсуждено укрепление сотрудничества в области страхования между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Обсуждено укрепление связей между Азербайджаном и Турцией в сфере страхования.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в публикации в Twitter министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

"В ходе встречи с председателем Страховой ассоциации Турции Атиллой Бенли были обсуждены роль укрепления сотрудничества в области страхования в экономическом развитии наших стран, а также потенциальные перспективы сотрудничества", - говорится в публикации.

Напомним, что по итогам 2022 года страховые компании в Азербайджане собрали страховые премии на сумму свыше 970,822 миллиона манатов, а выплаты составили 433,202 миллиона манатов.