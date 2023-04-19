БАКУ /Trend/ - В Турции вводится в эксплуатацию отечественный электровоз нового поколения.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, современный электровоз E5000 произведен за счет местных и национальных ресурсов.

Электровоз E5000, проект которого был подготовлен Институтом технологий железнодорожного транспорта TÜBİTAK (RUTE), разработан в соответствии с потребностями Государственных железных дорог Турецкой Республики (TCDD).

Он оснащен самым мощным электродвигателем отечественного производства для железнодорожных транспортных средств. Это электрический магистральный локомотив нового поколения, движущийся со скоростью 140 километров в час.

E5000 обладает сертификатом технической спецификации по взаимодействию (TSI) на железных дорогах Европейского союза.