БАКУ /Trend/ - Турция будет экспортировать электрооптические камеры, используемые в первом отечественном спутнике наблюдения - IMECE.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал глава Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) Хасан Мандал.

Отметим, что 15 апреля в 10:47 по местному времени спутник IMECE был запущен на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9.

Процесс запуска состоялся на наземной станции слежения Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBITAK) в Анкаре.

На мероприятии присутствовали министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, руководитель Департамента стратегии и бюджета Ибрагим Шенел, глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир, глава Управления цифровой трансформации Турции Али Таха Коч и глава TÜBITAK Хасан Мандал.

Спутник IMECE ранее планировалось отправить в космос 14 апреля, однако из-за погодных условий запуск был отложен.