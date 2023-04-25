Access2Success-2: AccessBank запускает очередную программу для женщин-предпринимателей

AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, объявляет о начале очередной программы по улучшению конкурентоспособности бизнеса для женщин – предпринимателей. Эта инициатива AccessBank, финансируемая Азиатским Банком Развития, направлена на поддержку женщин управляющих собственным микро, малым и средним бизнесом.

О программе: Программа представляет собой серию теоретических и практических тренингов и разработана для тех, у кого уже есть опыт ведения бизнеса. Охватывая основные элементы организации бизнеса, программа представляет собой платформу для эффективного взаимодействия слушателей и тренеров.

Что получают участники тренингов: Программа позволит предпринимателям получить как новые теоретические знания, так и практические навыки. По итогам программы обучения участники смогут продумать и создать план развития своего бизнеса. Кроме того, участников программы ждут специальные предложения от AccessBank-а для дальнейшего развития своего бизнеса.

Темы сессий: Программа обучения охватит такие темы, как стратегическое развитие бизнеса, составление и предоставление отчетности в госструктуры, продажи и маркетинг (включая digital marketing), e-commerce, управление персоналом, контроль при ведении бизнеса и т.д.

Сроки: Тренинги будут проходить на протяжении шести недель по пятницам и субботам. Рабочий язык тренингов - азербайджанский.

Требование к участникам: Принять участие в программе может любая женщина - предприниматель - как самозанятая, так и та, кто управляет собственным микро, малым и средним бизнесом. Минимальное требование - бизнес должен существовать не менее шести месяцев.

Заявка на участие: Подать заявку на участие в программе можно по ссылке https://forms.office.com/r/PAueusRp6d

Крайний срок подачи заявок – 3 мая 2023 года.

Если возникнут вопросы, заявители могут связаться с организаторами по адресу электронной почты Sarvinaz.Alakbarova@accessbank.az