Газ с месторождения "Сакарья" важен для энергетической независимости Турции - министр

БАКУ /Trend/ - Газ с месторождения "Сакарья" важен для энергетической независимости Турции.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Раньше нефтяным городом Турции был Батман, а теперь Ширнак превратился в нефтяной центр. Уже добывается 8 900 баррелей нефти в день", - добавил министр.

Отметим, что 27 апреля Сулейман Сойлу сообщил о бурении нефтяной скважины в районе горы Габар в Турции.

Напомним, что в августе 2020 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Черном море запасы углеводородов, которые составляют около 320 миллиардов кубометров. По словам главы государства, данная находка будет способствовать избавлению Турции от энергетической зависимости извне. Он отметил, что энергетические ресурсы важны для национальной безопасности Турции, и к 2023 году этот газ будет в распоряжении турецкого народа.

В апреле 2023 года с участием Президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония ввода в эксплуатацию черноморского газа.

Ранее также было отмечено, что после начала поставок потребителям черноморского газа до 25 кубометров газа будут предоставлены населению Турции бесплатно, его стоимость будет покрыта за счет государства.