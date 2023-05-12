В Азербайджане вносятся изменения в закон о регулировании проверок в сфере предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Определены обстоятельства, при которых проверяющий не может проводить проверки в сфере предпринимательства.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в обсуждавшемся сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана изменении в закон "О регулировании проводимых в сфере предпринимательства проверок и защите интересов предпринимателей".

Согласно изменению, проверяющий не может проводить проверки в следующих случаях: если является учредителем (участником) проверяемого юридического лица; если является близким родственником индивидуального предпринимателя, учредителя (участника) юридического лица, членов (руководителей) органов управления предприятия, на котором проводится проверка. При установлении этих случаев руководитель проверяющего органа или лицо, его заменяющее, вносит поправки в решение о проведении проверки и назначает нового проверяющего, и это решение представляется предпринимателю или его уполномоченному представителю.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.