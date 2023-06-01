SOCAR и TPAO подписали меморандум по развитию человеческих ресурсов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 июня 2023 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и компанией "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı" (TPAO) был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию человеческих ресурсов.

Как сообщает в четверг Trend, на мероприятии в связи с этим было подчеркнуто, что подписание меморандума о взаимопонимании в 2023 году, когда отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летие образования Турецкой Республики, является очередным проявлением крепкой дружбы и братства между нашими странами, высокого уровня стратегических союзнических связей.

В рамках встречи была выражена удовлетворенность тем, что в Зонгулдакской профшколе, функционирующей при TPAO, обучаются 10 азербайджанских студентов, в частности, было подчеркнуто, что целью является укрепление конкурентоспособного человеческого капитала путем обмена опытом и организации совместных тренингов.

Было отмечено, что компания TPAO, являющаяся одним из первых иностранных инвесторов в нашей стране, за прошедшие годы успешно сотрудничала с SOCAR в таких стратегически важных проектах, как "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шахдениз", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Южно-Кавказский трубопровод", крупные инвестиции SOCAR были вложены в братскую Турцию, совместные проекты внесли важный вклад в устойчивое экономическое развитие обеих стран, энергетическую безопасность региона и Европы.

Меморандум предусматривает обеспечение взаимного участия сотрудников обеих компаний в тренингах, организуемых Академией TPAO и SOCAR, организацию долгосрочных программ стажировки, изучение возможностей проведения совместных проектов и мероприятий в областях альтернативной энергетики, декарбонизации, устойчивого развития, исследований, инноваций, а также в административной сфере.