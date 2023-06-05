ЦБ Азербайджана предоставляются новые полномочия в отношении банков

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения макроэкономической стабильности и стабильности финансовых рынков в стране Центральный банк Азербайджана получит право выплачивать кредитным организациям проценты по хранящимся обязательным резервам.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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