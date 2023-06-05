Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

ЦБ Азербайджана предоставляются новые полномочия в отношении банков

Экономика Материалы 5 июня 2023 10:26 (UTC +04:00)
ЦБ Азербайджана предоставляются новые полномочия в отношении банков

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения макроэкономической стабильности и стабильности финансовых рынков в стране Центральный банк Азербайджана получит право выплачивать кредитным организациям проценты по хранящимся обязательным резервам.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости