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В Азербайджане меняется порядок получения банковских лицензий

Экономика Материалы 5 июня 2023 11:12 (UTC +04:00)
В Азербайджане меняется порядок получения банковских лицензий

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется порядок получения банковских лицензий.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменению, уполномоченным органом в этой области будет Центральный банк. Таким образом, для получения банковской лицензии и разрешения учредители банка или лица, уполномоченные в соответствии с законодательством, будут обращаться в Центральный банк в письменной форме. Форма и содержание обращения, прилагаемые к нему документы должны отвечать требованиям, установленным актами нормативного характера Центрального банка Азербайджана.

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