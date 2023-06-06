БАКУ /Trend/ - Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов внес ясность в вопрос относительно субсидий AZAL, сообщает во вторник Trend.

По словам министра, сказанным во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), нет никаких требований, чтобы субсидии были обязательно использованы компаниями.

"Нет ничего предосудительного в том, чтобы эти субсидии оставались на счете AZAL в качестве остатка. По имеющейся у нас информации, на счете AZAL на конец года оставались 8,3 миллиона манатов", - сказал он.