Уровень цифровизации бизнес-клиентов AccessBank-а находится на рекордно высоком уровне - Илькин Гулиев (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 96-97% всех платежей AccessBank, осуществляемых бизнес-клиентами, проходят через интернет-банкинг.

Об этом сказал в интервью Trend член правления, исполнительный директор по корпоративному, МСБ и розничному банкингу AccessBank Илькин Гулиев.

Гулиев отметил, что динамика объемов платежей и количество транзакций посредством карт AccessBank положительна:

«Если сравнивать показатели последних трех лет, то динамика положительная. Одна из основных причин положительной динамики - это и то, что происходит на рынке. Даже по наличным транзакциям показатели отмечают большой положительный тренд. Количество транзакций по безналичным расчётам между 2015 и 2021 годами возросло до 25 миллионов. Это - тренд по всему банковскому сектору Азербайджана, и он также нашел отражение в положительной динамике количества транзакций картами AccessBank-а. Если мы сравним 2022 и 2021 годы, то количество и объём безналичных транзакций картами AccessBank-а, то увидим увеличение на 30 процентов - это касается как карточных транзакций клиентов розничного сектора, так и безналичных расчетов по платежам клиентов-предпринимателей. Таким образом, мы видим рост количества безналичных расчетов как по розничному, так и по бизнес сегментам», - сказал он.

Касаясь тенденций онлайн-оплаты и использования банковских карт для оплаты через POS-терминалы, он также отметил, что динамика положительная:

«В этом направлении также наблюдается положительная динамика - не только у AccessBank-а, но и по всему рынку. Если мы посмотрим на статистические данные Центрального Банка Азербайджана, то увидим, что с 2015 по 2021 год рост количества оплат посредством POS-терминалов достаточно высок. К примеру, в 2015 году сумма транзакции была в районе 706-708 миллионов манатов в течении одного года, а уже в 2021 году – около 4 миллиардов манатов. В то же время средняя сумма оплаты через POS-терминал в 2015 году составляла до 200 манатов, а в 2021 – 45 манатов. В этом случае динамика другая, потому что количество POS-терминалов в стране увеличилось: в 2015 году на один POS-терминал приходилось от 175 до 200 манатов оплат, а сегодня из-за увеличения количества POS-терминалов тенденция обратная – что в принципе и правильно.

Данная динамика также положительна и в AccessBank-е. С 2021 по и 2022 год мы наблюдаем рост количества транзакций по POS-терминальной сети на 20 %. Государственные институты прилагают все усилия для роста так называемой «безналичной экономики», претворяя в жизнь различные стимулирующие кампании – такие, как, например «Возврат с НДС». Я думаю, что эти действия правительства имеют большой положительный результат и количество безналичных расчетов будет расти и в течении следующих 3-5 лет - так же, как это происходит в соседних с нами странах», - отметил он.

Гулиев добавил, что AccessBank работает на рынке Азербайджана более 20 лет, и основная цель банка - это поддержка и кредитование малого и среднего предпринимательства:

«Мы также обслуживаем корпоративных клиентов и их сотрудников – владельцев зарплатных карт. В планах нашего банка – в первую очередь продолжать финансирование малых и средних предпринимателей, занятых в различных сферах экономики – в том числе и сельском хозяйстве. В планах развития услуг для корпоративного сегмента - не только традиционное кредитование и обслуживание бизнес-операций, но и совместное с зарубежными финансовыми институтами финансирование. Кроме того, в планах – дальнейшее развитие интернет-банкинга для корпоративных клиентов. Банковский сектор страны является основным катализатором финансового рынка и тем самым вносит существенный вклад в развитие экономики страны; AccessBank же в этом деле продолжает оставаться ведущим банком микрофинансирования», - добавил он.

Он отметил, что сегодня, на фоне глобальной цифровизации, большую роль играют вопросы кибербезопасности:

«Кибербезопасность сегодня становится неотъемлемой частью ведения банковского бизнеса – с учетом увеличения безналичных платежей и того, что взаимоотношение клиент-банк все больше уходит в интернет- банкинг и мобильные приложения. Кроме самих банков, Центральный Банк Азербайджана последние несколько лет очень активно принимает участие в повышения уровня кибербезопасности для всех игроков на рынке.

AccessBank не является исключением - в своей работе с частными клиентами и предпринимателями мы придерживаемся всех мер по обеспечению нужного уровня кибербезопасности. В первую очередь – это специальные системы, которые постоянно анализируют работу как мобильного приложения, так и интернет-банкинг платформы, обеспечивая постоянную защиту от вторжений и иных киберрисков. Кроме того, готовность к неожиданностям обеспечивают проводящиеся стресс-тесты всех цифровых площадок банка. Второе направление деятельности - это постоянное обучение клиентов финансовой грамотности и информирование о потенциальных кибер-рисках – как цифровых, так и ментальных – таких, как например мошенничество. Мы постоянно общаемся с нашими клиентами, отправляем им смс-сообщения, общаемся с ними через социальные сети – чтобы они не забывали о различных угрозах их финансам», - подчеркнул он.

Гулиев добавил, что на азербайджанском рынке в последнее время активно начинает набирать обороты работа с data science и big data:

«Работа с большим объемом данных, машинное обучение и работа с помощью искусственного интеллекта — это то, что взял на вооружение банковский сектор по всему миру и Азербайджан в этом не исключение. Конечно же, - не все банки страны вовлечены в этот процесс, но это просто вопрос времени. Работа с данными позволяет лучше понять кто твоей клиент. Анализ собранных данных о поведении клиентов (где происходят траты, на что тратятся деньги и т.п.) приводит к разработке новых банковских товаров и услуг, призванных облегчить жизнь клиентов – создавая нужные продукты. Азербайджанский банковский сектор уже успешно использует многие из упомянутых Вами инструментов», - сказал он.

Комментируя вопрос последствий введения налога на доход с размещенных на депозитах средств, Гулиев отметил, что население восприняло данную практику с пониманием:

«AccessBank входит в топ банков страны по объему привлеченных от населения средств - поэтому для нас этот вопрос был очень важным.

Я думаю, что вкладчики с пониманием приняли эту практику и основная причина была в том, что и банки и госструктуры оперативно проинформировали их обо всех аспектах нововведения – включая то, как исчисляется налог, как он взимается и т.п.

Я думаю, что введение этого налога не сильно повлияет на динамику размещения населением средств в банках – потому что приоритетным является вопрос защиты - страхование вкладов государством – а вкладчики знают, что государственный Фонд Защиты Вкладов населения страхует вклады и в манатах, и в долларах. Я также не думаю, что введение этого налога приведёт к росту процентной ставки», - прокомментировал он.

В завершении он отметил, что AccessBank работает на рынке кредитования малого и среднего предпринимательства, и для банка важна региональная филиальная сеть:

«В прошлом году AccessBank открыл очередной филиал в Нахичеване - регионе, который является важным стратегическим направлением. На данный момент функционирует 30 филиал нашего банка, 14 из которых находятся в Баку, а 16 – в регионах. В этом году мы планируем открыть еще ряд филиалов в регионах страны и пока не планируем открытия филиалов на освобожденных территориях. Однако, я думаю, что AccessBank рано или поздно будет представлен в этом регионе, так как дальнейшее развитие освобожденных территорий — это приоритет не только государственного, но и частного секторов», - заключил он.