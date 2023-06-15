Соглашение о ж/д участке Решт-Астара откроет новую страницу в развитии МТК "Север-Юг" – министр

БАКУ /Trend/ - Соглашение о строительстве железнодорожного участка Решт-Астара откроет новую страницу в развитии МТК "Север-Юг".

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр транспорта и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш в ходе панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума.

"За последние два года мы предприняли ряд мероприятий по развитию МТК "Север-Юг", и одним из самых конструктивных решений стало подписание соглашения об участке Решт-Астара. Этот шаг откроет новую страницу в развитии данного коридора", - сказал он.

Напомним, что подписание соглашения о строительстве железнодорожного участка Решт – Астара, который проходит через Азербайджан, состоялось 17 мая при участии президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси.

Согласно договору, на строительство этой железной дороги российская сторона потратит 1,6 миллиарда евро. Железную дорогу планируется построить в течение 48 месяцев.

Протяженность линии Решт-Астара составит 170 км. Она нужна, чтобы соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север-Юг, что позволит повысить экономическую эффективность Транскаспийского маршрута. Предполагается, что эта ж/д линия будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) - при участии Москвы, Тегерана и Баку.