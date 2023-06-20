Налоговые поступления в регионах Азербайджана выросли на 21% - министр

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2023 года налоговые поступления в регионах Азербайджана выросли на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

"В январе-марте текущего года налоговые поступления в регионах Азербайджана составили 353,1 миллиона манатов", - говорится в публикации.

Отметим, что в январе-марте 2023 года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 4,899 миллиарда манатов.

Налоговые поступления в госбюджет выросли на 74,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.