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Налоговые поступления в регионах Азербайджана выросли на 21% - министр

Экономика Материалы 20 июня 2023 11:26 (UTC +04:00)
Налоговые поступления в регионах Азербайджана выросли на 21% - министр

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2023 года налоговые поступления в регионах Азербайджана выросли на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

"В январе-марте текущего года налоговые поступления в регионах Азербайджана составили 353,1 миллиона манатов", - говорится в публикации.

Отметим, что в январе-марте 2023 года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 4,899 миллиарда манатов.

Налоговые поступления в госбюджет выросли на 74,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Налоговые поступления в регионах Азербайджана выросли на 21% - министр
Налоговые поступления в регионах Азербайджана выросли на 21% - министр
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