БАКУ /Trend/ - Создана ликвидационная комиссия ОАО "Günay Sığorta", сообщает в понедельник Trend.

"Комиссия завершит процесс ликвидации Günay Sığorta в течение одного года. Все обязательства перед кредиторами будут выполнены в полном объеме и в срок. Средств для этого достаточно. То есть Günay Sığorta не является банкротом (иначе добровольная ликвидация была бы невозможна). Так, ликвидные активы компании составляют 9,31 миллиона манатов, а обязательства - 7,5 миллиона манатов. Таким образом, общая рыночная стоимость активов превышает его обязательства на 1,81 миллиона манатов. Поэтому нет оснований для беспокойства с точки зрения интересов клиентов и кредиторов. Процесс ликвидации будет производиться прозрачно и в соответствии с законом”, - об этом сказал председатель комиссии, юрист Акрам Гасанов в обращении к клиентам и кредиторам компании.

Напомним, что 24 июня Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию ОАО Günay Sığorta на основе добровольного обращения в соответствии с законом "О страховой деятельности”.