Обзор валютного рынка Азербайджана за прошлую неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 19 июня 1,7 26 июня 1,7 20 июня 1,7 27 июня 1,7 21 июня 1,7 28 июня 1,7 22 июня 1,7 29 июня 1,7 23 июня 1,7 30 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0072 маната и составил 1,8521 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 19 июня 1,8586 26 июня 1,8521 20 июня 1,8552 27 июня 1,8521 21 июня 1,8558 28 июня 1,8521 22 июня 1,8680 29 июня 1,8521 23 июня 1,8587 30 июня 1,8521 Средний курс за неделю 1,8593 Средний курс за неделю 1,8521

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0203 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 19 июня 0,0203 26 июня 0,0201 20 июня 0,0202 27 июня 0,0201 21 июня 0,0202 28 июня 0,0201 22 июня 0,0202 29 июня 0,0201 23 июня 0,0204 30 июня 0,0201 Средний курс за неделю 0,0203 Средний курс за неделю 0,0201

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0036 маната и составил 0,0674 маната за лиру.