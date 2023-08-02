В Агдамском промпарке будет построено предприятие по производству стройматериалов - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Компания ООО AS Istehsal получила статус резидента Агдамского промышленного парка.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в соцсети министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации министра говорится, что AS Istehsal построит предприятие по производству строительных материалов.

"Создание нового предприятия инвестиционной стоимостью 5,4 миллиона манатов позволит создать 95 новых рабочих мест", - написал Джаббаров.

В целом статус резидента в промышленных зонах Азербайджана получили 134 субъекта предпринимательства, из них 68 уже приступили к производственной деятельности.

Общий объем их инвестиций составляет более 7,2 миллиарда манатов.