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Азербайджанская ассоциация проведет в Баку крупный форум

Экономика Материалы 17 августа 2023 09:15 (UTC +04:00)
Азербайджанская ассоциация проведет в Баку крупный форум

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Ассоциация франчайзинга Азербайджана в декабре 2023 года планирует провести в стране Turan-Economic Forum, направленный на инвестиции в туристический сектор.

Об этом сказал в понедельник Trend председатель правления Ассоциации франчайзинга Джамид Мовсумов.

По его словам, ожидается, что в форуме примут участие свыше 500 компаний из более чем 100 стран, среди которых, в частности, Саудовская Аравия, Кувейт, Япония, Россия.

"На этом форуме мы также ожидаем заключения инвестиционных соглашений", - сказал он.

Мовсумов добавил, что в нынешнем году форум пройдет в Баку, а в последующие годы - в Турции, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Узбекистане, Венгрии.

Отметим, что ассоциация планирует до конца августа открыть в Азербайджане фабрику "Rayess" по производству шоколада. На первом этапе в проект планируется инвестировать один миллион, на втором - еще 10 миллионов долларов.

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