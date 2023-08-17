Азербайджанская ассоциация проведет в Баку крупный форум

БАКУ /Trend/ - Ассоциация франчайзинга Азербайджана в декабре 2023 года планирует провести в стране Turan-Economic Forum, направленный на инвестиции в туристический сектор.

Об этом сказал в понедельник Trend председатель правления Ассоциации франчайзинга Джамид Мовсумов.

По его словам, ожидается, что в форуме примут участие свыше 500 компаний из более чем 100 стран, среди которых, в частности, Саудовская Аравия, Кувейт, Япония, Россия.

"На этом форуме мы также ожидаем заключения инвестиционных соглашений", - сказал он.

Мовсумов добавил, что в нынешнем году форум пройдет в Баку, а в последующие годы - в Турции, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Узбекистане, Венгрии.

Отметим, что ассоциация планирует до конца августа открыть в Азербайджане фабрику "Rayess" по производству шоколада. На первом этапе в проект планируется инвестировать один миллион, на втором - еще 10 миллионов долларов.