В ближайшее время БПЛА "Акынджи" будут переданы Азербайджану - Сельджук Байрактар

БАКУ /Trend/ - В самое ближайшее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Акынджи" будут переданы Азербайджану.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал Технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар в ходе пресс-конференции в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики.

Он отметил, что пилоты из Азербайджана успешно завершили учения, поэтому в ближайшем будущем Азербайджан получит БПЛА "Акынджи".

Напомним, что сегодня в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической Федерацией.

В мероприятии принимают участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных космических компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Конгресс продлится до 6 октября.