В Азербайджане увеличились поступления от социального и обязательного медицинского страхования

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре этого года поступления по взносам обязательного государственного социального страхования в Азербайджане составили около 3,7 миллиарда манатов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при минэкономики Азербайджанской Республики, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из 9-месячных поступлений 2,4 миллиарда манатов пришлись на внебюджетные организации. Это на 14,8% больше, чем год назад.

Поступления по страховым взносам от безработицы за отчетный период составили 132,8 млн. манатов, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, поступления по внебюджетным организациям увеличились на 15,1% и достигли 98,2 млн. манатов.

За 9 месяцев поступления по взносам обязательного медицинского страхования увеличились на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 683 миллиона манатов. В том числе, поступления по внебюджетным организациям увеличились на 17% и составили 480,9 млн. манатов.