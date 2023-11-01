Ожидается, что малому и среднему бизнесу будет предоставлен доступ к дешевым финансовым ресурсам - Центробанк Азербайджана

БАКУ/Trend/ – Одной из основных инициатив, реализуемых Центральным банком Азербайджана (ЦБА) с целью увеличения глубины и диверсификации рынка капитала, является расширение охвата инвестиционных инструментов.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации, распространенной ЦБА.

Сообщается, что в качестве следующей меры в этом направлении решением правления Центробанка от 18 октября 2023 года утверждены "Правила эмиссии массового предложения и обращения инвестиционных ценных бумаг международных организаций, участником которых является Азербайджанская Республика", вступивший в силу 31 октября 2023 года.

"Правила разработаны с учетом мнений международных финансовых организаций и определяют требования регистрации этими организациями выпуска ценных бумаг на местном рынке, раскрытия информации, а также такие требования, как размещение ценных бумаг и внесение изменений в условия выпуска.

Ожидается, что с реализацией данных правил, международные организации увеличат выпуск ценных бумаг на местном рынке, поддержат развитие предпринимательства в Азербайджанской Республике, обеспечат малому и среднему бизнесу доступ к долгосрочным дешевым финансовым ресурсам и расширят ассортимент ликвидных инструментов, обращающихся на рынке ценных бумаг.

С правилами можно ознакомиться по ссылке ниже:

Правила

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