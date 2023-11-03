Назван объем поступлений в госбюджет Азербайджана от роста цен на нефть

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что цена на нефть на мировом рынке на 10 долларов США выше, чем предусмотрено в бюджете, увеличивает доходы государственного бюджета на 420 миллионов долларов, а доходы Государственного нефтяного фонда - еще больше.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения "Государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и культуры.

Министр отметил, что перед правительством стоят большие вызовы (восстановление освобожденных территорий, усиление обороноспособности и другие программы).

Отметим, что стоимость барреля нефти в государственном бюджете установлена на уровне 60 долларов США.

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