Азербайджанские банки об отказе принятия долларовых купюр старого образца

БАКУ /Trend/ - Распространилась информация о том, что большинство банков Азербайджана начали отказываться от приема долларовых купюр старого образца (до 2006 года).

Как сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в Unibank, филиалы банка без проблем принимают для любых банковских операций долларовые купюры, выпущенные до 2006 года.

В свою очередь, в Kapitalbank сообщили, что филиалы банка также принимают старые образцы долларовых купюр.

Отметим, что банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-сентябре 2023 года выросли на 8,2 процента (до 12,705 миллиарда манатов).

Банковские вклады населения в инвалюте сократились на 3,3 процента (до 4,453 миллиарда манатов), составив 35,1 процента всех вкладов населения (по итогам 2022 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 39,2 процента).

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