Страны СПЕКА активно действуют в Карабахе - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Страны СПЕКА активно действуют на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на проходящем в Баку Экономическом форуме "Преобразование региона СПЕКА в центр соединяемости с глобальным охватом" в рамках Недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии.

"30 лет Азербайджан страдал от нарушения своего суверенитета. В настоящее время страна инвестирует в освобожденные территории. Узбекистан построил там школу. Мы также высоко ценим деятельность других стран в Карабахе", - подчеркнул министр.

Отметим, что в Баку начал работу Экономический форум СПЕКА 2023 (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) на тему "Преобразование региона СПЕКА в центр соединяемости с глобальным охватом".

Форум опирается на активную позицию Азербайджана и других государств-участников СПЕКА, направленную на развитие СПЕКА в качестве ориентированной на оказание услуг, гибкой и стратегической платформы для координации вопросов и содействия диалогу в области политики и сотрудничества, консолидации позиций, поиска решений на общие вызовы, разработки стратегий и планов работ по их реализации.

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