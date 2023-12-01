Снижение затрат и повышение качества обслуживания в секторе туризма - может повысить доходы Азербайджана - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Снижение затрат и повышение качества обслуживания в туристическом секторе весьма значительны. Это может повысить устойчивость доходов от туризма.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По его словам, за первые 10 месяцев текущего года сохранилась динамика количества туристов, посещающих Азербайджан, и продолжился рост числа приезжающих из Европы.

"Так, за тот же период число туристов, посетивших Азербайджан, увеличилось на 30,3 процента, а число гостей из Европы - на 41,9 процента. За это время 1 миллион 723 тысячи иностранцев посетили Азербайджан. Между тем, число прибывающих из стран Персидского залива продолжало сокращаться. За первые 10 месяцев 2023 года число прибывших в Азербайджан из арабских государств сократилось на 7,4 процента", - сказал он.

Депутат отметил, что наибольший прирост приходится на три азиатские страны: Китай (число прибывших увеличилось в 7,3 раза), Южная Корея (в 3,5 раза) и Туркменистан (в 2,7 раза). Число прибывших из стран СНГ также увеличилось на 49,6 процента и достигло 692,6 тысячи человек.

По его словам, туризм является сектором, который приносит в страну больше всего валюты после энергетического сектора. Он подчеркнул, что в 2019 году (за год до пандемии) страну посетили более 3 миллионов туристов.

"В этом году иностранцы потратили в Азербайджане около 2,6 миллиарда долларов США. В связи с этим важно, чтобы обновлялись страны происхождения прибывающих туристов, в частности, укрепить сотрудничество в этой сфере со странами, расположенными в Европе и Юго-Восточной Азии", - добавил В.Байрамов.

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