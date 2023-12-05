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Владельцам отелей в Азербайджане предоставляются налоговые льготы

Экономика Материалы 5 декабря 2023 17:27 (UTC +04:00)
Владельцам отелей в Азербайджане предоставляются налоговые льготы

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Субъектам туризма (гостиницы, отели и санатории) будут предоставлены налоговые льготы в целях развития регионального туризма и снижения их фиксированных налоговых расходов.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос нашел отражение в поправке к Налоговому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, за исключением городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района, в других городах и районах республики налог на недвижимое имущество, используемое в гостиничной (отельной) и санаторной деятельности (за исключением случаев временного прекращения предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 16.3 Налогового кодекса), снижается на 75 процентов на трехлетний период с 1 января 2024 года.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и одобрена в третьем чтении.

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