Владельцам отелей в Азербайджане предоставляются налоговые льготы

БАКУ /Trend/ - Субъектам туризма (гостиницы, отели и санатории) будут предоставлены налоговые льготы в целях развития регионального туризма и снижения их фиксированных налоговых расходов.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос нашел отражение в поправке к Налоговому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, за исключением городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района, в других городах и районах республики налог на недвижимое имущество, используемое в гостиничной (отельной) и санаторной деятельности (за исключением случаев временного прекращения предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 16.3 Налогового кодекса), снижается на 75 процентов на трехлетний период с 1 января 2024 года.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и одобрена в третьем чтении.

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