БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены новые требования к ликвидируемому страховщику.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховой деятельности", который был обсужден и принят на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению, при ликвидации страховщика требования его кредиторов, принятые страховщиком, будут погашаться в новом порядке. Так, в восьмую очередь подлежат уплате суммы по налогам в государственный бюджет, взносам на обязательное государственное социальное страхование в государственные внебюджетные фонды, взносам на страхование по безработице, а также взносам на обязательное медицинское страхование в Фонд обязательного медицинского страхования, задолженности по возврату кредитов, выданных из государственного бюджета. Также устанавливаются требования, возникшие в связи с пошлинами и обязательными выплатами, установленными законом Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в течение года до даты ликвидации страховщика.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

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