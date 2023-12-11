Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года вырос на 9,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник Trend.
Отметим, что на конец октября индекс потребительских цен составлял 10,2 процента.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 10,4 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,9 процента, а платные услуги населению - на 8,6 процента.
В ноябре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане сократился на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6 процента вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
|
Ноябрь 2023 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)
|
Ноябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Январь-ноябрь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|
Всего продукты и услуги
|
99,8
|
102,6
|
109,4
|
Продовольственные товары в т.ч.
|
99,6
|
101,5
|
110,4
|
Продукты питания
|
99,6
|
101,3
|
110,7
|
Алкогольные напитки
|
100,0
|
101,7
|
103,4
|
Табачные изделия
|
100,0
|
105,6
|
104,9
|
Непродовольственные товары
|
100,0
|
103,1
|
108,9
|
Платные услуги
|
99,9
|
104,0
|
108,6
Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2022 году вырос на 13,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 19,5 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,6 процента, а платные услуги населению - на 10,4 процента.
В декабре 2022 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на один процент по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.
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