В Азербайджане 60-65 процентов таможенных операций относятся к группе низкого риска - Эльмир Рамазанов

БАКУ /Trend/ - В ходе анализа таможенных операций предпринимателей было установлено, что 60-65 процентов от общего объема операций относятся к группе низкого риска.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил журналистам во время медиатура, организованного в Бакинском Главном таможенном управлении, начальник Главного таможенного управления Баку Эльмир Рамазанов.

Он отметил что группы низкого, среднего и высокого риска имеют одинаковое время оформления.

"Мы постарались сократить время оформления в ответ на принцип добровольного заказа предпринимателей с операциями с низким уровнем риска. Следовательно, декларации, которые оформляются в течение 48-49 часов, в настоящее время сокращены на 70-75 процентов", - добавил Э.Рамазанов.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!