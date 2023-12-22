Названо количество субъектов предпринимательства, получивших статус резидента в экономических зонах Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Статус резидентов в настоящее время предоставлен 138 субъектам предпринимательства с инвестиционными проектами на сумму более 7 миллиардов манатов в экономических зонах Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Агентства развития экономических зон при министерстве экономики Азербайджана Эльшад Нуриев на азербайджано-турецком инвестиционном форуме.

"В настоящее время в нашей стране действуют семь индустриальных парков (в Сумгайыте, Мингячевире, Пираллахи, Гарадаге, Агдаме, Балаханы и "Экономическая зона Аразской долины"), пять промышленных районов (Гаджигабул, Нефтчала, Масаллы, Сабирабад и Шарур).

В шести индустриальных зонах инвестировано 6 миллиардов манатов и создано более 11 тысяч постоянных рабочих мест. На следующем этапе в существующие проекты в индустриальных зонах будет инвестировано 864 миллиона манатов и будет создано более 6700 постоянных рабочих мест", - отметил Нуриев.

По его словам, на сегодняшний день в индустриальных зонах произведено продукции на 11,1 миллиарда манатов, из них экспортировано 3,6 миллиарда манатов.

"За 9 месяцев текущего года предприятиями, работающими в индустриальных зонах, реализовано продукции на 2,3 миллиарда манатов, из них 31 процент продукции (то есть на более чем 722 миллионов манатов) был экспортирован. За указанный период удельный вес промышленных зон в ненефтяном секторе промышленности страны составил 17,9 процента, их доля в экспорте несырьевых товаров тоже составила 17,9 процента. Все это еще раз показывает, что индустриальные зоны играют важную роль в развитии ненефтяного сектора, их продукция экспортируется более чем в 60 стран мира", - добавил Э.Нуриев

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