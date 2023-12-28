Депутат парламента Азербайджана об изменинии курса маната в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выступил с заявлением об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год. Анализ документа показывает, что и в следующем году курс маната будет зависеть от состояния платежного баланса, а точнее, от цены на нефть.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

Он подчеркнул, что хотя валютное предложение и спрос фискального сектора, а также курсовые ожидания экономических субъектов сгруппированы как основные факторы, влияющие на баланс на валютном рынке, ясно, что эти показатели также будут напрямую зависеть от волатильности на энергетическом рынке.

"С другой стороны, Центральный банк прогнозирует, что номинальный эффективный курс маната ограничит импорт инфляции. Учитывая его важную роль в управлении инфляционными процессами, банк также будет осуществлять интенсивный мониторинг динамики номинального эффективного курса в 2024 году.

Как видно из документа, и в следующем году наши нефтяные доходы будут основным фактором, влияющим на курс маната. Заявление Центрального банка о том, что он будет вмешиваться в валютный рынок в случае необходимости для достижения операционных целей по курсовой политике, говорит о том, что в случае серьезной волатильности на энергетическом рынке он может использовать валютные резервы. А это значит, что курс маната в следующем году будет напрямую зависеть от позиции Центрального банка", - отмечается в публикации.

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