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Некоторые продукты, импортируемые в Азербайджан, будут облагаться таможенной пошлиной в размере 15%

Экономика Материалы 1 января 2024 12:35 (UTC +04:00)
Некоторые продукты, импортируемые в Азербайджан, будут облагаться таможенной пошлиной в размере 15%

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Некоторые продукты, импортируемые в Азербайджан, будут облагаться таможенной пошлиной в размере 15 процентов.

В связи с этим Кабинет министров внес изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин».

Согласно изменению, ввозимые в страну миндаль, финики, лук-шалот и другие виды лука, очищенный и очищенный фундук, гипс, ангидрит и некоторые керамические изделия будут облагаться таможенной пошлиной в размере 15 процентов.

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