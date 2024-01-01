БАКУ/Trend/ - Некоторые продукты, импортируемые в Азербайджан, будут облагаться таможенной пошлиной в размере 15 процентов.

В связи с этим Кабинет министров внес изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин».

Согласно изменению, ввозимые в страну миндаль, финики, лук-шалот и другие виды лука, очищенный и очищенный фундук, гипс, ангидрит и некоторые керамические изделия будут облагаться таможенной пошлиной в размере 15 процентов.