ЦБ Азербайджана и МВФ обсудили будущие направления сотрудничества и технической помощи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЦБ Азербайджана и МВФ обсудили будущие направления сотрудничества и технической помощи.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с Анной Бордон, главой миссии МВФ в Азербайджане, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, и были обсуждены макроэкономические показатели и перспективы развития страны.

"В ходе встречи мы обменялись мнениями о прогрессе в достижении целей денежно-кредитной политики, усилении трансмиссии денежно-кредитной политики и совершенствовании основ денежно-кредитной политики. Мы также обменялись мнениями о будущих направлениях сотрудничества и технической помощи", - говорится в публикации.

Напомним, что Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

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